Харари: искусственный интеллект угрожает господству человека на Земле

Харари пояснил, что искусственный интеллект дает невиданную ранее возможность манипулировать общественным диалогом, что представляет угрозу для демократий в большей степени, чем для авторитарных режимов.

«Мы можем дойти до того, что экономическая система будет считать миллионы людей совершенно бесполезными. Это имеет ужасные психологические и политические последствия», — резюмировал израильский историк.

Ввиду вышеизложенного, Юваль Ной Харари подписал открытое письмо, призывающее ввести временный мораторий на исследования программного обеспечения наподобие ChatGPT, способного генерировать продолжение текста по его началу.