Харари: искусственный интеллект угрожает господству человека на Земле

18:36 2023-04-23

Автор бестселлера «Sapiens: Краткая история человечества» Юваль Ной Харари в интервью британской газете Daily Telegraph заявил, что искусственный интеллект представляет опасность для господства человека на Земле.

Харари пояснил, что искусственный интеллект дает невиданную ранее возможность манипулировать общественным диалогом, что представляет угрозу для демократий в большей степени, чем для авторитарных режимов.

«Мы можем дойти до того, что экономическая система будет считать миллионы людей совершенно бесполезными. Это имеет ужасные психологические и политические последствия», — резюмировал израильский историк.

Ввиду вышеизложенного, Юваль Ной Харари подписал открытое письмо, призывающее ввести временный мораторий на исследования программного обеспечения наподобие ChatGPT, способного генерировать продолжение текста по его началу.