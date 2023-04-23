МАРТ повысило предельные минимальные цены на алкогольную продукцию в Беларуси

Соответствующие изменения предусмотрены постановлением от 17 апреля 2023 г. № 29 «Об изменении постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 2 октября 2017 г. № 52».

Предельная минимальная отпускная цена на этиловый ректификованный спирт из пищевого сырья на условиях франко-отправления (без НДС) установлена в размере 92,67 белорусских рублей за декалитр безводного спирта.

Предельные минимальные цены на алкогольные напитки крепостью более 28%, производимые и (или) реализуемые на территории Беларуси, установлены на уровне за 0,5 л алкогольного напитка крепостью 40% на условиях франко-отправления – 6,83 белорусских рублей, в то время как розничная цена (с НДС) составит 9,04 белорусских рублей.

Кроме того, изменения коснулись и предельной минимальной отпускной цены на плодовые крепленые марочные вина улучшенного качества и специальной технологии, которая устанавливается в размере 4,18 белорусских рублей за 0,7 литра напитка крепостью 18% на условиях франко-отправления (без НДС).