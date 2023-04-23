Постпредство РФ при ООН обвинило США в пренебрежении международным правом

«Рассматриваем данный шаг как очередное пренебрежение США международным правом. Отказ в допуске на мероприятия ООН российских журналистов вновь показывает истинное отношение американских властей к свободе слова и доступу к информации», — говорится в заявлении Постоянного представительства Российской Федерации при ООН.

В Постпредстве РФ при ООН выразили надежду на то, что руководство ООН и профильные международные структуры проявят должное внимание к ситуации с невыдачей виз российским журналистам и предпримут необходимые шаги в отношении США.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в личном Telegram-канале сообщила о невыдаче виз российским журналистам, сопровождающим главу ведомства Сергея Лаврова на Совет безопасности ООН.