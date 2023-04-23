Дерипаска: через пять лет доллар уже не будет доминирующей валютой

По его словам, гегемонии американской валюты уже сейчас приходит конец, а через несколько лет мировая валютная система станет более сбалансированной.

Дерипаска отметил, что доминирующая роль доллара используется в качестве оружия против всех несогласных.

В качестве примера он назвал введение санкций, затронувших компании, где работают сотни тысяч людей.

Бизнесмен предупредил, что завершение эпохи гегемонии доллара не будет легким, в том числе и для России, но впоследствии мир откроет для себя новое качество без гегемона.