Огородный эксперт назвал сроки высадки болгарского перца и указал, что положить в посадочную ямку

Перцы очень любят тепло, а холодов боятся, могут даже погибнуть от низких температур. Обязательно дождитесь, когда заморозки полностью уйдут.

В среднем оптимальная температура воздуха должна составлять +13... +15 градусов. Такие условия обычно бывают в мае.

Ориентируйтесь на высоту растений, когда они подросли до 15 см и отрастили минимум 6 настоящих листиков, значит готовы к пересадке. В это время уже может появиться первая цветочная почка.

Когда остается 10 дней до высадки, начните закаливать рассаду. Сначала приучаем растения к балкону, потом выносим на улицу - постепенно, начиная с небольших промежутков времени.

Закалка помогает рассаде прижиться на новом месте. При посадке не забудьте положить древесную золу (100 г на кустик), компост, куриный помет, перепревший навоз (выбираем что-то одно).