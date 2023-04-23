Bloomberg: в Twitter наши аккаунты Майкла Джексона и других умерших знаменитостей с платной галочкой

Среди них Майкл Джексон, журналист Джамаль Хашогги и другие, не менее известные личности, которых уже нет в живых.

Остается неясным, как такие аккаунты могли пройти верификацию и кто именно заплатил за них.

За некоторых умерших знаменитостей аккаунты ведут другие люди. Но у других, например, у Джамаля Хашогги, нет никакой активности с момента его убийства.

Такие аккаунты имеют синюю галочку. Получить ее можно только при условии подписки на Twitter Blue и подтверждения своего номера телефона.