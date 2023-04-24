Дачный эксперт рассказал простые правила пересадки и подкормки перца, чтобы был знатный урожай

Если рассадный период уже пройдет, это уже большое дело, положен фундамент для будущего богатого урожая.

Теперь предстоит грамотно перенести рассаду в грунт, помочь ей там обосноваться и постепенно подвести к обильному плодоношению.

Некоторые садоводы вносят удобрения не в грунт, распределяя по всей зоне посадок, а добавляют питательные составы непосредственно в ямку для посадки.

По их мнению, такой подход обеспечивает крепкий иммунитет саженцев и помогает им активно расти.

Монофосфат калия для перца - оптимальный вариант, он содержит все необходимое для этого растения. В каждую лунку надо всыпать по чайной ложке.

При этом удобрение нужно переслаивать с землей, создав пласт в 3-4 см. Туда помещаем нашу рассаду и делаем обильный полив, чтобы защитить корешки от возможных ожогов.