Меган Маркл потребовала «остановить цирк» из-за публикации ее писем к Карлу III

Согласно публикации британского таблоида, герцогиня Сассекская в письмах к свекру выражала беспокойство по поводу отношения королевской семьи к цвету ее кожи.

The Daily Telegraph пишет, что переписка с нынешним королем происходила в 2021 году, но стала одной из причин, по которой Меган Маркл отказалась присутствовать на коронации Карла III.

Представители ее пресс-службы утверждают, ч о Меган Маркл живет сегодняшним днем, а не мыслями о письмах двухлетней давности.

Они призвали издание прекратить «утомительный цирк» и назвали все предположения по поводу коронации смехотворными.