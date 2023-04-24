Ученые Университета Западной Вирджинии выяснили, как углеводы влияют на сон

11:17 2023-04-24

Ученые из Университета Западной Вирджинии выяснили, что время отхода ко сну зависит от количества углеводов в пище.

В рамках исследования оценивался режим питания и сна профессиональных футболисток, которые носили умное кольцо в течение 31 дня.

В последние три дня эксперимента девушки записывали, какую пищу и в каком количестве они ели.

Как оказалось, спортсменки, которые потребляли больше углеводов, раньше ложились спать и раньше просыпались.

При этом связи между потребляемыми питательными веществами и продолжительностью сна установлено не было.

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