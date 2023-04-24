Ученые Университета Западной Вирджинии выяснили, как углеводы влияют на сон

В рамках исследования оценивался режим питания и сна профессиональных футболисток, которые носили умное кольцо в течение 31 дня.
В последние три дня эксперимента девушки записывали, какую пищу и в каком количестве они ели.
Как оказалось, спортсменки, которые потребляли больше углеводов, раньше ложились спать и раньше просыпались.
При этом связи между потребляемыми питательными веществами и продолжительностью сна установлено не было.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__