Диетолог Гинзбург рассказал, как гречка может защитить от рака

Он отметил, что такой суперфуд, как гречка, содержит огромное количество молекул, полезных для человека.

Продукт может защитить не только от онкологических, но и от многих других заболеваний, например, диабета.

Потребление гречки позволяет замедлить процессы старения в организме, предотвратить набор лишнего веса.

В 100 г гречки содержится 300 калорий, а при варке их количество сокращается в шесть раз, при этом блюдо получается очень сытным.

Гречка особенно полезна после 40 лет, поскольку в ней много растительного белка, а от него зависит долголетие.