Чехия впервые в истории полностью отказалась от российского газа

Поставок топлива из России в этот период не было. В первом квартале Чехия получила 1,71 млрд кубометров газа через Германию.

В ФРГ природный газ в основном поступает из Бельгии и Нидерландов, а также из Норвегии.

Глава Ассоциации независимых поставщиков энергии Чехии Йиржи Гавор утверждает, что поставки газа на нынешнем уровне не создают стране никаких проблем.

По его мнению, все хранилища к отопительному сезону можно заполнить газом, тем более, что после теплой зимы в них осталось около половины топлива.