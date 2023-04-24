После начала конфликта России и Украины, соцсети и пропаганда стали ключевым оружием

Онлайн-борьба разыгралась на экранах компьютеров и смартфонов по всему миру, поскольку стороны широко используют дезинформацию, пропаганду и теории заговора, чтобы оправдать свои действия.

В начале конфликта Россия в значительной степени полагалась на государственные СМИ, такие как RT и Sputnik, для распространения пророссийских тезисов, считают западные аналитики.

Такие платформы, как Facebook и Twitter, в ответ добавили ярлыки к учетным записям российских государственных СМИ и правительственных чиновников.

Когда Евросоюз призвал запретить российские государственные СМИ, YouTube отреагировал блокировкой каналов RT и Sputnik.

TikTok, принадлежащий китайской компании, базирующейся в Сингапуре, сделал то же самое.