Опытный садовод рассказал про оптимальные сроки высаживания сладкого перца в открытую грядку

Бывалый садовод дал несколько советов, которые будут полезны и новичкам, и опытным дачникам. В первую очередь, они касаются сроков высаживания овоща.

Лучше всего переносить рассаду в открытый грунт в конце весны/начале лета.

В этот момент земля уже теплая, заморозков нет, воздух прогрет до +14 градусов. Если температура более низкая, рассада застынет и роста не будет.

Важные условия выращивания сочного, сладкого, вкусного перца - хорошая почва и правильное место.

Почву обогащаем перегноем, можно золой, перемешивая удобрения с землей, не допуская образования плотных объемных комочков.

Удобренную землю проливаем водой, она не должна быть холодной.

Место подыскиваем такое, где много солнечных лучей - до 5-6 часов в день.