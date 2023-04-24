Дочь Юлии Началовой носит бижутерию своей звездной мамы

Вера Алдонина, единственная дочь певицы Юлии Началовой, стала хед-лайнером Недели Моды Estet Fashion Week в Москве. 16-летняя девушка выходила на подиум в качестве модели, демонстрируя одежду российского дизайнера.

Кроме того, она еще и спела - Вера давно увлекается вокалом и не исключает, что в перспективе станет певицей, сообщает Рrozvezd.info. Школьница потрясла всех безупречным вкусом. Как оказалось, вкус она унаследовала от мамы.

Я люблю одежду, но не так уж часто себе что-то покупаю, - поделилась Вера. Иногда я предпочитаю мамины вещи. Она оставила красивую бижутерию. Я знаю, с каким трепетом относилась она к каждому кольцу, к каждой детали образа… Я стараюсь поступать так же.

Вера о маме на Estet Fashion Week Вера говорила много. Девушка призналась, что помнит многие ее советы.

Ношу бижутерию мамы, так как не имею привычки что-то хранить на черный день, - констатировала девушка. Только из-за того, что черного дня может и не быть. И, если выпадает возможность надеть красивое колечко, я ее не упускаю.

По словам Веры, основное время у нее занимает школа: она учится в 10-м классе. Ее любимые предметы - литература, английский. И, конечно, - музыка.