Скарлетт Йоханссон заявила, что не будет больше сниматься в лентах Marvel

Скарлетт Йоханссон в подкасте The Goop актрисы Гвинет Пэлтроу заявила, что завершила сотрудничество с Marvel и не будет больше сниматься в фильмах студии. Супергероиня, которую сыграла звезда, погибла в "Мстителях: Финал" 2019 года, а затем появилась в приквеле "Черная вдова", сообщает Нellomagrussia.ru.

Глава завершена. Я сделала все, что была должна сделать. Кроме того, возвращаться, играть Наташу Романофф на протяжении десяти лет снова и снова - это уникальный опыт, — считает Йоханссон.

Гвинет Пэлтроу, к слову, также появлялась в "Мстителях: Финал", но в эпизоде - сыграла Пеппер Потс. Актриса призналась, что тоже не собирается сниматься в лентах Marvel из-за возраста. Хотя не исключила, что может вернуться в супегеройскую вселенную, потому что ее героиня не погибала.

Я чуть старовата, чтобы носить костюм, и все такое. Мне повезло, что я участвовала в этих проектах, меня на это уговаривали, — отметила Пэлтроу.

А Йоханссон сейчас готовится к киносъемкам в триллере “Проект “Артемида” и комедии режиссера Нэнси Майерс,которая сняла "Отпуск по обмену" и "Ловушку для родителей".

Как напоминает издание, 38-летняя Скарлетт Йоханссон недавно была гостьей в подкасте Dear Media “The Skinny Confidential Him & Her Podcast”. Звезда Голливуда расказала там, почему не пользуется соцсетями. По ее словам, она очень чувствительна к хейту.