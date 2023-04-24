Агроном рассказал о причинах, по которым огурцы в теплице желтеют и отваливаются

Причины:

Неправильный выбор семян для посева огурцов в теплицу. Семена следует для теплицы брать только самоопыляемые.

Если хочется вырастить пчёлоопыляемые, то нужно привлекать насекомых опылителей или опылять вручную. Также лучше не сажать семена, собранные самостоятельно, так как сажаем разные сорта и может произойти переопыление.

Еще одной из причин является раннее завязывание на побегах, которые еще не окрепли. Опасным такой случай является потому что в это время корневая система еще слабая, растению просто не хватит сил на образованию плодов.

Загущённые посадки. Если посадки загущены, то кусты не обдуваются ветром, влажность в них повышается, поэтому огурцы могут заболеть.

Куст не формируется. Тогда много сил растения отдается на листву и боковые побеги, на завязь сил не хватает и растение может их сбрасывать.

Недостаток и переизбыток влаги приводит к опаданию завязей. Полив холодной водой.

Нежелательно поливать огурцы водой из под крана, всегда заранее воду нужно набирать в какую нибудь емкость для нагрева. Огурцы обязательно нужно поливать водой, температура которой не меньше температуры воздуха.

Завязи опадают при недостатке питания, по причине нехватки микроэлементов в почве. Если давно не проводилась подкормка растений, то огурцы будут сбрасывать завязи.

Если не хватает калия наблюдается пожелтение и скручивание листьев, а завязи обваливаются.

Слишком высокое плодоношение, в пазухах образуется большое количество завязей, потребляется большое количество питательных веществ, а когда их не хватает, тогда сбрасывают лишние завязи.

Если появляются перезревшие плоды, то все силы направляются на их созревание и при этом сбрасываются и желтеют верхние завязи.