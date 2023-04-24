Рыбный дождь в Гондурасе, наблюдается почти ежегодно в мае – июле в регионе Йоро

Когда погода успокаивается, земля оказывается усыпана слоем живой рыбы.

Надо сказать, что подобные явления были зафиксированы и в других регионах, но носили они одноразовый характер. Лишь в Гондурасе рыбный дождь идет каждый год уже больше сотни лет. Впервые он был отмечен здесь в середине XIX века.

Падающие с небес рыбы относятся к одному виду и отличаются практически одинаковыми размерами. Как ни странно, но они не водятся в ближайших водоемах.

Одни ученые считают, что рыбы «прилетают» сюда из Атлантического океана, расположенного в 200 км, где их засасывает сильнейший смерч.

По мнению других специалистов, они могут водиться в одной из местных подземных речек.