Одно из самых необычных в мире атмосферных явлений Венесуэлы, именуемое «молниями Кататумбо»

В отличие от стандартной грозы, оно всегда происходит на одном и том же участке полторы сотни ночей в году.

Нескончаемым потоком в небе полыхают громадные электрические всплески длиной более 10 км. Ежегодно грозовое скопление производит около миллиона молний в год, а за одну ночь можно насчитать до 20 тысяч разрядов.

Это явление считается одним из самых масштабных на планете производителем озона. Невероятно, но зарево на высоте 5 км практически не сопровождается грозовыми раскатами.

Зигзаги молний видны не только в штормовые, но и в спокойные дни, по 10 часов подряд. Благодаря такой очередности и постоянности, феномен был назван «Маяком Маракайбо», так как многие тысячелетия по нему ориентировались проходящие суда.

Сведения о молниях Кататумбо не раз встречались в литературных произведениях и исторических хрониках:

В 1595 году на Маракайбо напали войска сэра Ф. Дрэйка. Они собирались штурмовать город с приходом темноты, но осажденным жителям удалось разглядеть нападавших под светом мощнейшей молнии;

В 1957 году феномен упоминается в большой поэме «La Dragontea», которую написал Лопе де Вега;

Путешественник из Пруссии А. Гумбольд называл молнии «электровзрывами»;

Ученый из Италии А. Кодацци писал об этом явлении, как о «молниях, появляющихся над одной из рек Зулиа».