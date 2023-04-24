Опытный садовод дал советы по июньскому уходу за томатами для получения хорошего урожая

20:04 2023-04-24

Как ухаживать в июне за помидорами, рассказал опытный дачник. Надо провести важную процедуру, которая влияет на плодоношение.

Мероприятие, которое планируем на июнь, несложное, но необходимое для томата. Дачник должен убрать лишние листики, которые отнимают энергию растения и мешают формировать плоды.

Обрывать будем листья, растущие внизу помидорного куста.

Сначала убираем те, что расположены возле самой земли и соприкасаются с ней.

Удалять нужно 2-3 листа каждую неделю.

Первый раз проводим удаление листьев в середине или в конце июня. Постепенно садовод должен дойти до первого цветка растения. Листики, растущие выше, трогать не нужно.

Обрываем лишнюю зелень с раннего утра. Выбираем погоду без дождя и холода. Процедура укрепляет иммунитет, защищая от болезней и повышает урожайность томата.

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