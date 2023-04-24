Чудо индийского автопрома в гонке на замерзшем Байкале

Его назвали в честь породы лошадей. Этот мотоцикл в 2020 году участвовало в «Байкальской миле», заезде по покрытому льдом озеру Байкал.
Чтобы мотоцикл справилось с задачей, его модифицировали для того, чтобы оно выдержало лютый русский мороз.
Его назвали в честь породы лошадей. Этот мотоцикл в 2020 году участвовало в «Байкальской миле», заезде по покрытому льдом озеру Байкал.
Чтобы мотоцикл справилось с задачей, его модифицировали для того, чтобы оно выдержало лютый русский мороз.
Appalose оснастили небольшим движком мощностью 130 лошадей и объемом 1,2 литра. При этом мотор питается от крошечного бензобака, который вмещает всего лишь 2,5 литра.
После того, как авто пришло к финишу, его бак был почти пуст.
Максимальная скорость его неизвестна, но, скорее всего, она очень высока.
Евгений Прокофьев
Эксперты решили выяснить, что думают автовладельцы насчет подорожания топлива и, как они собираются экономить на нем. Почти каждый второй участник опроса (47,5%) твердо заявил, что продолжит ездить по-прежнему.
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