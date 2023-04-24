Чудо индийского автопрома в гонке на замерзшем Байкале

20:16 2023-04-24

Appalose оснастили небольшим движком мощностью 130 лошадей и объемом 1,2 литра. При этом мотор питается от крошечного бензобака, который вмещает всего лишь 2,5 литра.

Его назвали в честь породы лошадей. Этот мотоцикл в 2020 году участвовало в «Байкальской миле», заезде по покрытому льдом озеру Байкал.

Чтобы мотоцикл справилось с задачей, его модифицировали для того, чтобы оно выдержало лютый русский мороз.

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    Appalose оснастили небольшим движком мощностью 130 лошадей и объемом 1,2 литра. При этом мотор питается от крошечного бензобака, который вмещает всего лишь 2,5 литра.

    После того, как авто пришло к финишу, его бак был почти пуст.

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    Максимальная скорость его неизвестна, но, скорее всего, она очень высока.

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