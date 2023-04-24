Чудо индийского автопрома в гонке на замерзшем Байкале

Его назвали в честь породы лошадей. Этот мотоцикл в 2020 году участвовало в «Байкальской миле», заезде по покрытому льдом озеру Байкал.

Чтобы мотоцикл справилось с задачей, его модифицировали для того, чтобы оно выдержало лютый русский мороз.