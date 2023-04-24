Конгрессмен Госар: США должны прекратить оказывать помощь Украине

«Президент США Джо Байден и конгресс уже потратили около $200 млрд американских налогоплательщиков, спонсируя прокси-войну на Украине. Мы не должны отправлять ни цента и должны провести аудит уже отправленных средств», — приводит слова Госара информагентство «РИА Новости».

Отмечается, что на данный момент администрация действующего президента Соединённых Штатов Джозефа Байдена не предоставила Конгрессу СЩА копии документов, связанных с передачей средств киевскому режиму.

Ранее Государственный департамент США заявил, что Вашингтон в сентябре текущего 2023 года передаст Киеву $4,9 млрд бюджетной помощи через механизмы Всемирного банка.