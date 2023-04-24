Песков прокомментировал вступление своего сына Николая в ряды ЧВК «Вагнер»

«Что касается своего сына, я не хочу быть многословным. Я могу только сказать, что он сам сделал свой выбор, он взрослый человек», — цитирует Пескова информационное агентство «РИА Новости».

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина отметил, что спецоперации по защите Донбасса «задействованы и те добровольческие отряды, которые работали на протяжении 8 лет, которые вступили затем в состав ВС РФ, там есть и Минобороны, там есть и другие батальоны, коих много».

Дмитрий Песков подытожил, указав на факт того, что добровольцы вступают в разные подразделения, но они все вместе делают героическое дело, добавив, что испытывает гордость за сына, внёсшего непосредственный вклад в освобождение Донбасса от гнета киевского режима.