Опытный дачник научил, как избавиться от сорняков, смешав три доступных компонента

Сорняки здорово портят жизнь культурным растениям, лишая их сил для роста и развития, забирая питание, подвергая риску заболеваемости и поражения вредителями.
Назойливые упрямые травинки прорастают даже сквозь асфальтную плитку на дачных дорожках, ухудшая общий эстетический вид участка.
Уничтожение сорняков ручным способом - тяжелая и нудная работа, которая к тому же продолжается по кругу целый сезон.
Можно пойти другим путем. Готовим смесь из белого уксуса, поваренной соли, жидкости для мытья посуды.
Смешиваем четыре литра уксуса, 300 г соли, столовую ложку жидкости для посуды. Заливаем все это в пульверизатор. Опрыскиваем сорняки, после чего ждем их полного исчезновения.
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