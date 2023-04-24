Опытный дачник научил, как избавиться от сорняков, смешав три доступных компонента

Сорняки здорово портят жизнь культурным растениям, лишая их сил для роста и развития, забирая питание, подвергая риску заболеваемости и поражения вредителями.

Назойливые упрямые травинки прорастают даже сквозь асфальтную плитку на дачных дорожках, ухудшая общий эстетический вид участка.

Уничтожение сорняков ручным способом - тяжелая и нудная работа, которая к тому же продолжается по кругу целый сезон.

Можно пойти другим путем. Готовим смесь из белого уксуса, поваренной соли, жидкости для мытья посуды.

Смешиваем четыре литра уксуса, 300 г соли, столовую ложку жидкости для посуды. Заливаем все это в пульверизатор. Опрыскиваем сорняки, после чего ждем их полного исчезновения.