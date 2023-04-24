Три способа борьбы с тлей, проверенных и хорошо работающих, от опытного садовода

Чесночный настой делается из очищенных зубков чеснока, перетертых в кашицу. Ее надо залить водой и настоять сутки. Потом процеживаем и добавляем немного хозяйственного мыла.

Этим средством обрызгиваем растения, пораженные тлей. Повторяем через несколько дней.

Древесная зола в количестве 500 смешивается с небольшим количеством мыла. Готовой смесью обрабатываем огородные культуры с насекомыми.

Еще одно средство делается на основе хвои. Берем 500 г иголок, добавляем к ним 2 л воды, настаиваем неделю. Процеженную жидкость разводим с водой 1:7.

Делать обработку можно несколько раз, соблюдая паузы в 3-4 дня.