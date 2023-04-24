Диетолог Пэм Харнетт назвала два неожиданных овоща для уменьшения жира на животе

Это связано с тем, что они богаты клетчаткой и антиоксидантами и помогают поддерживать здоровый микробиом кишечника для снижения веса.

Харнетт сравнивает артишоки с супергероями, которые защищают здоровье кишечника и помогают отбиваться от вредных бактерий.

Это способствует формированию здоровой кишечной среды, и как следствие – снижению веса.

Артишоки богаты инулином, который не расщепляется в желудке и становится пищей для полезных бактерий в толстом кишечнике.

Артишоки также содержат антиоксиданты и фитонутриенты, которые обладают противовоспалительными свойствами, которые способствуют здоровью кишечника и способствуют снижению веса.

Спаржа — это мощный овощ, который помогает уменьшить жир на животе, улучшая микробиом кишечника. Точно так же, как хорошо удобренный сад дает богатый урожай, спаржа питает кишечник, способствуя росту разнообразных и здоровых кишечных бактерий.

Спаржа содержит пребиотические волокна, такие как инулин и фруктоолигосахариды, которые служат пищей для полезных бактерий в кишечнике.

Эти волокна не перевариваются организмом, а попадают в толстую кишку, где ферментируются кишечными бактериями, способствуя их росту и разнообразию.

Разнообразный кишечный микробиом с полезными бактериями может способствовать снижению веса и здоровому контролю веса. Это связано с тем, что здоровый кишечник может помочь регулировать пищеварение, повысить метаболизм и уменьшить воспаление.