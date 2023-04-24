Поклонники Бритни Спирс обеспокоены ее психическим здоровьем из-за танцев в откровенных нарядах

Видео, на которых 41-летняя Спирс одета в стринги из змеиной кожи, вызвали тревогу у фанатов, которые беспокоятся о ее психическом здоровье.
Это не первый раз, когда ее поклонники «обеспокоены» ее поведением, поскольку она опубликовала несколько загадочных видео и изображений.
19 апреля Спирс опубликовала видео, на котором она заманчиво танцует под ремикс песни, играющей на заднем плане. Предположительно, видео было снято в ее доме, и она улыбалась, двигаясь в такт.
На ней был ярко-красный укороченный топ с длинными рукавами и глубоким вырезом. Она продемонстрировала свой скульптурный пресс в стрингах из змеиной кожи. В завершение наряда она выбрала высокие черные сапоги с острым носком.
В видео было несколько резких переходов, доказывающих, что было сложено несколько дублей. Спирс почти никогда не смотрела в камеру, еще одно действие, которое фанаты называли «страшным» или «странным» в прошлом.
Поскольку Спирс лишила возможности оставлять комментарии в IG, некоторые фанаты отправились в Twitter, чтобы поделиться своими мыслями о ее недавних танцевальных видео.
Общая суть этих комментариев сводится к тому, что с Бритни Спирс что-то не так, и ей нужна помощь.
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