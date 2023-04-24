Соучредитель Google Брин продал большую часть акций Tesla

Прошлым летом в статье The Wall Street Journal сообщалось, что у Маска якобы был роман с Николь Шанахан, женой сооснователя Google Сергея Брина, в декабре 2021 года в Майами.

Этот короткий предполагаемый роман положил конец дружбе между технологическим магнатом и Брином, сообщила газета со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом.

По сообщению WSJ, Брин, который подал на развод в январе 2022 года, сказал своим советникам продать все свои личные инвестиции в бизнес Маска. Брин был сторонником Tesla во время финансового кризиса 2008 года.

Через несколько часов после того, как статья WSJ была опубликована, Маск отправился в Твиттер, отрицая, что у него когда-либо был роман с Шанахан. Он также сказал, что до сих пор дружит с Брином.

Через несколько месяцев после сообщений и опровержений Bloomberg News со ссылкой на документы в налоговую службу сообщает, что Брин продал крупный пакет акций Tesla.

Продажа акций Tesla на сумму 366 миллионов долларов была завершена в течение четырех дней, начиная с 14 декабря 2021 года, во время предполагаемого романа между Маском и женой Брина.

На момент продажи Брина акции Tesla стоили около 319 долларов. Акции производителя электромобилей в настоящее время торгуются на уровне около 165 долларов после кошмарного 2022 года, отмеченного падением цен на акции на 65%.

Деньги, вырученные от этой продажи, были использованы Брином для создания Catalyst4, некоммерческой организации, специализирующейся на здоровье и изменении климата.