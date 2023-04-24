Поддельный аккаунт MTV «Challenge» в Twitter получил золотую галочку после публикации видео с насилием и ненормативной лексикой

23:58 2023-04-24

Фейковый аккаунт в Твиттере MTV The Challenge , получил золотую галочку после публикации видео и изображений насилия.

Учетная запись с дескриптором @ChallengeMTV оказалась совершенно не связанной с MTV или игровым шоу. В биографии аккаунта также было написано #MTV. 

Неизвестно, как владелец получил золотую галочку, которая зарезервирована для официальных и проверенных аккаунтов предприятий, которые платят 1000 долларов в месяц.

На временной шкале учетной записи, которая, по-видимому, была посвящена комментариям и мемам, отсылающим к шоу MTV, пользователь публиковал жестокие видео, такие как уличные драки и споры.

Для The Challenge существует отдельная официальная учетная запись в Твиттере , и она указана как проверенное «аффилированное лицо @MTV». 

Однако на официальной учетной записи есть только синяя галочка, которая, по словам Twitter, используется для идентификации тех, кто подписывается на Twitter Blue, а не на официальные учетные записи.

Twitter также попал в заголовки сегодня утром после того, как крайне правая политическая партия «Британия прежде всего» получила золотую галочку. Пол Голдинг, лидер ультраправой партии, ранее был осужден за притеснение мусульман на религиозной почве.

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