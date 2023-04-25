Макрон раскритиковал заявление китайского дипломата о бывших советских республиках

«Я не думаю, что дипломату уместно использовать такой язык», — сказал Макрон в интервью TFI Info.

Посол Лу Шай задал французской телекомпании LCI вопрос о статусе Крымского полуострова, поставив под сомнение суверенитет бывших советских республик.

«С точки зрения международного права, страны бывшего Советского Союза не имеют статуса, действующего в международном праве, потому что нет международного соглашения, конкретизирующего этот статус», - сказал посол.

Напомним, что Республика Крым юридически входит в состав России после проведенного там референдума.