В Германии восстановили мозаику времён ГДР из 11 000 фрагментов

Фонд Wüstenrot из Людвигсбурга в сотрудничестве с городом Галле капитально отремонтировал работу художника Жозепа Ренау (1907-1982) в соответствии с требованиями памятника, сообщил представитель города на церемонии открытия.

По данным фонда, большая мозаика в Галле-Нойштадте имеет высоту около 35 метров и ширину 7 метров.

Это одна из двух работ художника, открытая в 1974 году.

В ходе реставрационных работ пустотелые плитки фиксировали или перекладывали. Сообщается, что разрушенные плитки были восстановлены с помощью традиционных рецептов глазури.