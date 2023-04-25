В Германии восстановили мозаику времён ГДР из 11 000 фрагментов

07:09 2023-04-25

В Галле завершилась реставрация настенной мозаики, состоящей примерно из 11 000 плиток под названием «Единство рабочего класса и основание ГДР».

Фонд Wüstenrot из Людвигсбурга в сотрудничестве с городом Галле капитально отремонтировал работу художника Жозепа Ренау (1907-1982) в соответствии с требованиями памятника, сообщил представитель города на церемонии открытия.

По данным фонда, большая мозаика в Галле-Нойштадте имеет высоту около 35 метров и ширину 7 метров. 

Это одна из двух работ художника, открытая в 1974 году. 

В ходе реставрационных работ пустотелые плитки фиксировали или перекладывали. Сообщается, что разрушенные плитки были восстановлены с помощью традиционных рецептов глазури.