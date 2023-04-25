Европейский союз отправит в Молдову гражданскую миссию из 40 специалистов

«Мы наблюдаем всплеск попыток России дестабилизировать Молдову с помощью гибридных действий», — заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Развертывание этой миссии является еще одним важным политическим признаком поддержки ЕС в нынешних сложных обстоятельствах», — добавил он.

В состав миссии войдут около 40 экспертов из стран ЕС, сообщил европейский дипломат.

Она будет развернута в Молдове к маю сроком на два года.

На работу мисси будет ассигновано около 40 миллионов евро из Европейского фонда мира, фонда, созданного государствами-членами для финансирования их операций в области безопасности и обороны.

Россия, в свою очередь, неоднократно отмечала, что не намерена посягать на суверенные интересы Молдовы.