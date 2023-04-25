Власова, известная по композиции Я у твоих ног, находится в реанимации с сердечной недостаточностью, состояние певицы критическое

Плохо артистка почувствовала себя еще до частной вечеринки, но не отказалась выступать из-за грозящей ей уплаты неустойки.
Наталья Власова, находясь на сцене, почувствовала себя очень плохо. Исполнительница буквально доползла за кулисы, где упала в обморок.
Ее забрала скорая. Сейчас звезда сцены находится в реанимации с диагнозом сердечная недостаточность.
В настоящее время врачи принимают решение по поводу введения знаменитости в медикаментозную кому, так как состояние ее критическое. Наталья находится без сознания в реанимации.
Власовой 44 года, а свою песню "Я у твоих ног" она написала 24 года назад, содержание которой отражало состояние девушки.
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