Власова, известная по композиции Я у твоих ног, находится в реанимации с сердечной недостаточностью, состояние певицы критическое

Плохо артистка почувствовала себя еще до частной вечеринки, но не отказалась выступать из-за грозящей ей уплаты неустойки.

Наталья Власова, находясь на сцене, почувствовала себя очень плохо. Исполнительница буквально доползла за кулисы, где упала в обморок.

Ее забрала скорая. Сейчас звезда сцены находится в реанимации с диагнозом сердечная недостаточность.

В настоящее время врачи принимают решение по поводу введения знаменитости в медикаментозную кому, так как состояние ее критическое. Наталья находится без сознания в реанимации.

Власовой 44 года, а свою песню "Я у твоих ног" она написала 24 года назад, содержание которой отражало состояние девушки.