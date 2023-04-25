Мама Ксении Собчак сделала заявление о своей эмиграции

Многие росийские знаменитости в последнее время покинули Россию. А оставшиеся - находятся под бдительным вниманием общественности, отмечает Рrozvezd.info.
К примеру, в эмиграции недавно заподозрили даже известную телеведущую Елену Малышеву после того, как на улице Нью-Йорка была заснята похожая на нее женщина. Сама звездная теледоктор по этому поводу предпочла не высказываться.
А мама Ксении Собчак, российский сенатор Людмила Нарусова в интервью журналу Forbes призналась: она ни при каких обстоятельствах не покинет Россию.
Дело в том, что политик когда-то уже пережила неудачный опыт эмиграции.
В самый разгар травли моего мужа по совершенно надуманным причинам, в 1997-м году я увезла его на лечение в Париж, - поделилась 71-летняя Нарусова.
Я тогда уже понимала, насколько это тяжело. Жить с ощущением изгнания, и как бы добровольно - это тяжело. Жить с ощущением, что ты оттуда ничего не можешь сделать - я это пережила.