Мама Ксении Собчак сделала заявление о своей эмиграции

Многие росийские знаменитости в последнее время покинули Россию. А оставшиеся - находятся под бдительным вниманием общественности, отмечает Рrozvezd.info.

К примеру, в эмиграции недавно заподозрили даже известную телеведущую Елену Малышеву после того, как на улице Нью-Йорка была заснята похожая на нее женщина. Сама звездная теледоктор по этому поводу предпочла не высказываться.

А мама Ксении Собчак, российский сенатор Людмила Нарусова в интервью журналу Forbes призналась: она ни при каких обстоятельствах не покинет Россию.

Дело в том, что политик когда-то уже пережила неудачный опыт эмиграции.