Анна Калашникова сообщила, что информация о продаже Аллой Пугачевой и Максимрм Галкиным в деревне Грязь ничего общего с правдой не имеет.
Артистка утверждает, что звезды не намерены продавать свой 6-этажный особняк. Они содержат огромный штат прислуги в имении.
За замком присматривает водитель звездной четы, которому оказывают помощь 4 охранника, домработница и садовник.
На содержание дома выделяет средства Пугачева. Только налоги за владение такой "жилплощадью" достигают 400 000 российских рублей.
Все расходы составляют ежемесячно около 1 000 000 рублей.
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