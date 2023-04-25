Калашникова заявила, что Пугачева не продавала замок в деревне Грязь

Анна Калашникова сообщила, что информация о продаже Аллой Пугачевой и Максимрм Галкиным в деревне Грязь ничего общего с правдой не имеет.

Артистка утверждает, что звезды не намерены продавать свой 6-этажный особняк. Они содержат огромный штат прислуги в имении.

За замком присматривает водитель звездной четы, которому оказывают помощь 4 охранника, домработница и садовник.

На содержание дома выделяет средства Пугачева. Только налоги за владение такой "жилплощадью" достигают 400 000 российских рублей.

Все расходы составляют ежемесячно около 1 000 000 рублей.