Имена артистов, ставших жертвами Пугачевой, озвучены

Среди "жертв" Аллы Пугачевой числятся МакSим, Жанна Рождественская, Татьяна Анциферова, Лика Стар и Валентина Легкоступова.

Лика Стар стала персоной нон грата, так как посмела встречаться с зятем Пугачевой Владимиром Пресняковым, когда тот еще состоял с дочерью именитой артистки Кристиной Орбакайте.

МакSим утверждает, что не попала в число артистов "Песни года", так как попросту не понравилась Алле Борисовне.

Легкоступова пострадала из-за того, что ей достались 2 песни Роберта Рождественского, написанные изначально для Пугачевой.

Анциферова и Рождественская пострадали по аналогичной причине, лишившись возможности продвигаться по карьерной лестнице.