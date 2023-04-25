Мята и лаванда: какие растения посадить на участке, чтобы прогнать комаров

В природе все взаимосвязано: если есть надоедливые комары, то есть и растения, которые насекомые не переносят на дух. И, соответственно, помогут от них избавиться. Что это за растения?

Лимонный эвкалипт

Листья этого растения содержат масло, отпугивающее насекомых. Лимонный эвкалипт также обладает приятным запахом, который дает ароматическую защиту от комаров.

Лаванда

Комары не любят аромат лаванды, и не летают там, где оно растет. Кроме того, эти цветы обладают успокаивающими свойствами, которые помогают расслабиться.

Цитронелла

Это растение широко применяют в промышленных репеллентах. Аромат цитронеллы содержит компоненты, отпугивающих насекомых. Растение напоминает высокую траву - его высота может достигать высоты до 2 метров.

Мята

Это также прекрасный выбор. Неприхотливое растение к тому же обладает свежим и прохладным ароматом.

Базилик

Его аромат очень не нравится насекомым, потому это тоже отличный вариант. Базилик также содержит эфирные масла, которые помогают усилить репеллентные свойства.

Высадить эти растения можно в саду, на террасе, на балконе. Они отлично растут и в горшках, и на грядках.