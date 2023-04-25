Акиньшина заявила в суд на своего мужа Геловани

Оксана Акиньшина подала исковое заявление против своего супруга, продюсера кино Арчило Геловани, с которым она так и не развелась, хотя расстались знаменитости еще в 2018 году.

Сообщается, что иск не касается расторжения брака. Звезда экрана намерена взыскать с бывшего средства по договору займа. О какой именно сумме идет речь, информации нет.

Известно, что в настоящее время Акиньшина состоит в отношениях с коллегой Данилой Козловским.

С ним знаменитость появляется на светских мероприятиях и даже навещала дочь возлюбленного, проживающую в США.