Клиенты Credit Suisse сняли десятки миллиардов евро менее чем за три месяца

За первые три месяца года — особенно во второй половине марта — было снято 61,2 млрд швейцарских франков (62,5 млрд евро), сообщил в понедельник Credit Suisse в своем послег квартальной отчёте.

О поглощении Credit Suisse крупным швейцарским банком UBS по настоянию правительства Швейцарии было объявлено 19 марта.

Раннее руководство банка оказалось в центре скандала, связанного с отмыванием денег и коррупцией.

Последовали огромные убытки, подорвавшие доверие клиентов и инвесторов и, наконец, проблемы с финансированием.