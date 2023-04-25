Воля рассказал, что выйдет из очередной свадьбы Тимати: скоро появится новая популярная разведенка

Комик Павел Воля уверен, что финал очередной попытки Тимати построить семью очевиден.

Юморист уверен, что спустя некоторое время модель Валентина Иванова превратится в известную разведенку, носящую статус "экс-супруга Тимати".

Напомним, что Тимур Юнусов (настоящее имя рэпера) появляется со своей возлюбленной на людях, а на пальце девушки красуется кольцо, которое принято дарить на помолвку.

Самое интересное, что Тимати ни разу не был женат официально, но уже успел завести потомство.

Первой гражданской женой артиста была модель Алена Шишкова, подарившая ему дочь Алису. Второй избранницей "без штампа" стала модель Анастасия Решетова, от которой у рэп-исполнителя есть сын Ратмир.