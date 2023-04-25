Ученые Мэрилендского университета обнаружили жидкое ядро внутри Марса

Один из авторов исследования Ведран Лекич рассказал, что ядро Земли было найдено в 1906 году за чет наблюдения за сейсмическими волнами от землетрясений.

Такой же принцип ученые использовали для изучения ядра Марса. В этом им помог аппарат InSight.

Устройство представляет собой неподвижный зонд со сверхчувствительным сейсмометром, который устанавливается на поверхности планеты.

Ученые проанализировали прохождение волн при марсотрясении и падении астероида и выяснили, что внутри Марса находится полностью жидкое ядро.