Ирина Дубцова слова своего коллеги по шоу "Фабрика звезд" Антона Зацепина по поводу того, что певице незаслуженно присудили победу на проекте, назвала бредом.

Ранее Зацепин давал интервью Яне Чуриковой и заявил, что Дубцова стала победительницей только благодаря композитору Игорю Крутому.

Исполнительница же в ответ высказалась, что настоящий мужчина никогда бы не опустился до того, чтобы ставить женщину в столь неловкое положение. Тем более, что слова артиста ничего общего с правдой не имеют.

Интересно, что "верхушку" Первого канала не впервые обвиняют в предвзятости. Ранее Влад Соколовский утверждал, что большая часть зрителей проголосовала за дуэт "Бисс", в котором с ним пел Дмитрий Бикбаев, а победа досталась Анастасии Приходько.

Заметим, что в настоящее время украинка - одна из самых ярых противников СВО РФ в Донбассе.