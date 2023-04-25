Дубцова обижена на Зацепина, обвинившего ее в незаслуженной победе на Фабрике звезд

12:00 2023-04-25

Ирина Дубцова считает, что Антон Зацепин некрасиво поступил, когда обвинил ее в нечестной победе на проекте "Фабрика звезд".

Ирина Дубцова слова своего коллеги по шоу "Фабрика звезд" Антона Зацепина по поводу того, что певице незаслуженно присудили победу на проекте, назвала бредом.

Ранее Зацепин давал интервью Яне Чуриковой и заявил, что Дубцова стала победительницей только благодаря композитору Игорю Крутому.

Исполнительница же в ответ высказалась, что настоящий мужчина никогда бы не опустился до того, чтобы ставить женщину в столь неловкое положение. Тем более, что слова артиста ничего общего с правдой не имеют.

Интересно, что "верхушку" Первого канала не впервые обвиняют в предвзятости. Ранее Влад Соколовский утверждал, что большая часть зрителей проголосовала за дуэт "Бисс", в котором с ним пел Дмитрий Бикбаев, а победа досталась Анастасии Приходько.

Заметим, что в настоящее время украинка - одна из самых ярых противников СВО РФ в Донбассе.

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