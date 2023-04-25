NYP: в Техасе школьникам запретили приходить на уроки с рюкзаками

Запрет на ношение портфелей на территории учебных заведений введет из соображений безопасности.

Такие меры были приняты после того, как учащийся школы Арлингтон Ламар принес в своем рюкзаке пистолет и открыл стрельбу по одноклассникам, убив одного из них и ранив другого.

Теперь учащимся школ в Техасе разрешено носить тетради и учебники только в прозрачных пакетах.

Они также могут пользоваться пеналами, не превышающими по размеру коробки для сэндвича, и оставлять рюкзаки на время уроков в специально отведенных местах в кампусе.