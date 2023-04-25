Козловский заявил о намерении вновь подать иск против Бородина

Данила Козловский подаст повторный иск против руководителя Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина.

В первый раз его заявление не было принято к рассмотрению по причине неграмотного его составления.

Актер взъелся на общественника, так как тот обратился с требованием в прокуратуру проверить артиста на предмет дискредитации ВС РФ.

Усилия активиста привели к тому, что в Питере были отменены постановки с участием Козловского.

Недавно звезда экрана и сцены записал обращение к своим поклонникам с призывом не верить тому, что пишут о нем СМИ. Данила заверил, что очень любит свою родину и жизнь вдали от нее себе даже не представляет.

В США Козловский ездил в обществе своей возлюбленной Оксаны Акиньшиной, чтобы навестить дочь, проживающую на территории иностранного государства с экс-супругой артиста.