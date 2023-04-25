Кортнев заявил, что подаст в суд в ответ на возбуждение против него уголовного дела

Алексей Кортнев назвал рассказ о том, что он оскорбил стража порядка, бредом.

Музыкант на новость по поводу возбуждения против него уголовного дела отреагировал без лишних эмоций, заявив, что ничего такого не было, и вся история не более чем выдумка.

Кортнев сообщил, что, если дело действительно дойдет до суда, то он будет отстаивать свою правоту в государственной инстанции.

Напомним, что дело было в Новосибирске, когда неожиданным образом был приостановлен концерт группы Кортнева, а солиста забрали в участок. Новосибирский следком утверждает, что именно в этих условиях Алексей позволил себе показать неприличный жест человеку в погонах, чем его оскорбил.

Следователи города заявляют, что уголовное дело действительно возбуждено.