Акции швейцарского банка UBS упали на 4% по результатам первого квартала

Акции первого швейцарского банка уступили 4,75% и упали до 17,34 швейцарских франков после начала конференции с участием генерального директора UBS Серджио Эрмотти с аналитиками банковского сектора интересующимися подробностями о слиянии Credit Suisse.

Глава UBS призвал инвесторов проявить терпение в связи с поглощением Credit Suisse и обещал прояснить ситуацию, касающуюся внутренней деятельности двух швейцарских банков «в ближайшие месяцы».

Ранее сообщалось, что владельцы вкладов в Credit Suisse сняли десятки миллиардов евро за неполных три месяца до слияния.