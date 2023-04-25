Акции швейцарского банка UBS упали на 4% по результатам первого квартала

12:39 2023-04-25

Акции UBS рухнули во вторник утром на Швейцарской фондовой бирже после публикации результатов первого квартала, отмеченного падением чистой прибыли, вызванным давним спором по субстандартной ипотеке в США.

Акции первого швейцарского банка уступили 4,75% и упали до 17,34 швейцарских франков после начала конференции с участием генерального директора UBS Серджио Эрмотти с аналитиками банковского сектора интересующимися подробностями о слиянии Credit Suisse.

Глава UBS призвал инвесторов проявить терпение в связи с поглощением Credit Suisse и обещал прояснить ситуацию, касающуюся внутренней деятельности двух швейцарских банков «в ближайшие месяцы».

Ранее сообщалось, что владельцы вкладов в Credit Suisse сняли десятки миллиардов евро за неполных три месяца до слияния.