Басков сообщил, что не может репетировать в своей квартире из-за возмущения соседей

12:40 2023-04-25

Николай Басков не может распеваться в собственной квартире, так как этим недовольны его соседи по многоквартирному дому.

Николай Басков пожаловался, что играть на фортепиано, ни тем более петь на своей жилплощади не может.

Соседи золотого голоса России не "разрешают" артисту заниматься творчеством в условиях многоквартирного дома.

Критика жильцов поразила звезду сцены, которые позволяют себе "указывать" ему до которого часа готовы слушать его пение.

Николай решает проблему, собираясь въехать в собственный особняк, но пока там полным ходом идут ремонтные работы и до конца еще очень далеко.

Артист жалуется, что из-за санкций некоторые грузы арестованы, а некоторые везут с огромной задержкой. Видимо, многие материалы для нового жилища Басков заказывает за рубежом.

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