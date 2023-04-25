Басков сообщил, что не может репетировать в своей квартире из-за возмущения соседей

Николай Басков пожаловался, что играть на фортепиано, ни тем более петь на своей жилплощади не может.

Соседи золотого голоса России не "разрешают" артисту заниматься творчеством в условиях многоквартирного дома.

Критика жильцов поразила звезду сцены, которые позволяют себе "указывать" ему до которого часа готовы слушать его пение.

Николай решает проблему, собираясь въехать в собственный особняк, но пока там полным ходом идут ремонтные работы и до конца еще очень далеко.

Артист жалуется, что из-за санкций некоторые грузы арестованы, а некоторые везут с огромной задержкой. Видимо, многие материалы для нового жилища Басков заказывает за рубежом.