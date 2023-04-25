Scally Milano уехал из РФ после скандала на его концерте в Питере

Известный рэп-исполнитель Scally Milano уехал из РФ после скандала, который произошел после его выступления в одном из клубов северной столицы государства.

Известно, что возбуждено уголовное дело, а случай с употреблением алкоголя и запрещенных веществ не первый на концертах этого же артиста. Исполнитель в настоящее время пребывает в Дубае.

Стражи порядка 22 апреля увезли с концерта рэпера пятерых старшеклассников, которые были в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Уголовное дело возбуждено по статье вовлечения несовершеннолетних в действия антиобщественного характера.

Информация о девушке с "передозом" в туалете клуба не подтвердилась.