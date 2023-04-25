Ученые обнаружили схожее пищевое поведение о нематод и млекопитающих на опыте с каннабисом

Ученым из Орегонского университета удалось установить пристрастие к высококалорийной пище у нематоды Caenorhabditis elegans под воздействием ТГК.

«Мы обнаружили, что каннабиноиды резко изменяют чувствительность одного из обонятельных нервов, который в первую очередь отвечает за распознавание пищи у C. elegans», — говорится в исследовании.

Из-за сходства воздействия ТГК команда сделала вывод, что эта «эндогенная система уходит корнями в очень далекое прошлое эволюции: общие предки нематод и млекопитающих жили более 500 миллионов лет назад».