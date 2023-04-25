У звезды Гарри Поттера Рэдклиффа родился ребенок

Daily Mail информирует, что звезда "Гарри Поттера" Дениел Рэдклифф и его избранница, актриса Эрин Дарк стали родителями. Пара состоит в отношениях 10 лет.

На днях ушлые папарацци "застукали" знаменитостей, прогуливавшихся с детской коляской. О том, кто родился у актеров, информация отсутствует.

Знакомство теперешних родителей произошло на съемочной площадке картины "Убей своих любимых" в 2012 году.

Звезды экрана не афишировали ни тот факт, что встречаются, ни тем более, что находятся в ожидании малыша.

О том, что Эрин в положении, стало известно лишь несколько месяцев назад.