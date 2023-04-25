Ученые установили, что пристрастие людей к алкоголю унаследовано от приматов, употребляющих ферментированные фрукты

Кристина Кэмпбелл из Калифорнийского государственного университета в США опубликовала результаты своего исследования гипотезы «пьяной обезьяны» в специализированном журнале Royal Society Open Science.

Кэмпбелл вместе с исследовательской группой наблюдала за группой паукообразных обезьян на острове Барро-Колорадо в Панаме.

Животные предпочитали есть перезревшие плоды желтой сливы момбин, а исследователи затем собрали образцы мочи шести особей.

Они обнаружили, что моча пяти обезьян содержала типичные продукты распада алкоголя. Из этого исследователи сделали вывод, что животные не выделяют алкоголь неиспользованным, а он фактически служит для выработки энергии в организме.

Результаты исследования являются первым доказательством того, что дикие приматы потребляют этанол на основе фруктов без вмешательства человека.

Автор исследования подозревает, что обезьяны, ели фрукты с этанолом из-за более высокой калорийности: «Они потребляют больше калорий из ферментированных фруктов, чем из неферментированных фруктов. Чем больше калорий, тем больше энергии».

Кроме того, нельзя исключать антимикробного действия алкоголя в диете для лучшего пищеварения, но для этого потребуются дополнительные исследования.